رسميا.. الجزيرة الإماراتي يعلن ضم إبراهيم عادل من بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 09:36 مساءً - أعلن نادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء عن التعاقد الرسمي مع اللاعب المصري إبراهيم عادل قادمًا من نادي بيراميدز، ضمن تحركات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية صورة لإبراهيم عادل وهو يرتدي قميص الجزيرة مكتوب عليه "فخر أبوظبي"، في إشارة إلى انضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق.

وقدم إبراهيم عادل أداءً مميزًا مع بيراميدز خلال الموسم الماضي، حيث كان أحد العناصر الأساسية في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 35 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، بمجموع دقائق لعب تجاوز 2526 دقيقة.

وكان الجزيرة أنهى مشواره في النسخة الأخيرة بمسابقة الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، نالها بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 9 مواجهات، كما استقبلت شباكه 40 هدفاً مقابل إحراز 45 هدفاً.

ويخوض الجزيرة الإماراتي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، معسكراً تدريبيًا فى مدينة "ماربيا" الإسبانية، ضمن المرحلة التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد 2025-2026.

وتواجد محمد الننى ضمن قائمة الجزيرة الإماراتى لمعسكر إسبانيا الذى انطلق يوم 13 يوليو، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى، حيث أعلن النادي عن مواجهة ناستيك الإسباني 24 يوليو، ومارسيليا الفرنسي في 26 يوليو.

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