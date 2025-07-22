نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، للنظام القديم.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وبلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالب وطالبة، حضر منهم 29008 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4678 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.