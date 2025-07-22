نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتشغيله الثلاثاء القادم..نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف السرفيس الحضاري بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف، تمهيدا لتسكين وتشغيل الموقف الجديد يوم الثلاثاء القادم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف وذلك لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء علي المواقف العشوائية بالمدينة، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من سائقي الخطوط الداخلية والخارجية، وشدد الشهابي على مسؤلي جهاز السرفيس بمتابعة انتظام العمل داخل الموقف فور تشغيله والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

كما عقد نائب محافظ الجيزة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى حياة كريمة، والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

ووجه نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع بأهمية الإنتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر أحتياجا.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على سرعة الانتهاء من أعمال التنسيقات الخاصة برصف مداخل وقرى مركزي الصف واطفيح.

حضر الأجتماع كلا من ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيسي مركزي الصف وأطفيح والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

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