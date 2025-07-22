وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد وزير الأوقاف في برقيته أن ثورة يوليو تمثل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وقد جسدت إرادة الشعب المصري في التحرر وبناء دولة العدالة والاستقلال، مشيدًا بالدور البطولي الذي قام به الضباط الأحرار واصطفاف جموع الشعب خلفهم لتحقيق أهداف الثورة.

كما جدد وزير الأوقاف العهد بأن تظل الوزارة برجالها من العلماء والأئمة والعاملين صفًا وطنيًّا خلف القيادة السياسية الحكيمة، تحت راية السيد الرئيس، داعيًا الله (عز وجل) أن يوفق سيادته، ويحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويزيدها رفعة وازدهارًا.