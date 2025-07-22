الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس مركز الحضارة الإسلامية بمجلس الوُزراء بجُمهورية أوزبكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:36 مساءً -

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ ⁦‪ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة، معاليَ رئيس مركز الحضارة الإسلامية، بمجلس الوُزراء بجُمهورية أوزبكستان، الدكتور فردوس فريدونوفيتش عبدخالقوف، والوفدَ المُرافق له.

ونوّه فضيلتُه بأهميّة المركز في إبراز الحضارة الإسلامية، لا سيّما في مواجهة المفاهيم الخاطئة والظواهر السلبيّة، فيما عبّر مديرُ المركز، باسم جمهورية أوزبكستان، عن اعتزازه وفخره بجهود ⁧‫رابطة العالم الإسلامي‬⁩ في الداخل الإسلامي، والمكانة والحفاوة الدولية التي تَحظى بها، منوّهًا بخطاب معالي الأمين العام في تمثيله للشعوب الإسلامية، في أول احتفاءٍ أُمميٍّ باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، وذلك بمقرّ الأمم المتحدة، بدعوة من جمعيّتها العامة.