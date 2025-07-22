بعد قليل.. وزير التعليم يعتمد رسميا نتيجة الثانوية العامة 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:32 مساءً - يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتيجة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 ألف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من اليوم السابع اضغط هنا..

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفتيات تتفوق على البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، موضحة أنه سيتم الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 بعد قليل وتتضمن أسماء الطلاب الأوائل في الشعب الثلاثة، علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، إضافة إلى المكفوفين وأوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.