نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مؤقت في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو عن تعديل مؤقت في جدول تشغيل قطار العاصمة يوم الخميس 24 يوليو 2025، حيث سيتم العمل بمواعيد يوم الجمعة بدلًا من الجدول المعتاد.

تنطلق جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة، بدءًا من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى نهاية اليوم.

تغادر آخر رحلة من عدلي منصور في تمام الساعة 10:00 مساءً.

تنطلق آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً باتجاه عدلي منصور.