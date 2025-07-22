نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن في بيان رسمي: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانا عاجلا، بأن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعتمد نتيجة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 2025

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الاستعداد لإعلان النتيجة رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا على الموقع المخصص من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها مساء اليوم، على أن تكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية.

تفاصيل ما قبل الإعلان:

تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع.

الكنترولات قامت بمراجعة دقيقة لأعمال الرصد والتجميع.

جاري تجهيز قائمة أوائل الجمهورية في مختلف الشعب تمهيدًا للإعلان عنها بالتزامن مع اعتماد النتيجة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على بيان الدرجات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان النتيجة رسميًا، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال التظلمات، يليها فتح باب تنسيق القبول بالجامعات.

ويترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور لحظة الحسم، التي تمثل نقطة فاصلة في المسار التعليمي، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الجامعية.