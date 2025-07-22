نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيل للطيران ومستشفيات عين شمس يوقعان بروتوكولًا لدعم أطفال زراعة النخاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت مستشفيات جامعة عين شمس، وشركة النيل للطيران بروتوكول تعاون معا، يهدف إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة للأطفال من مرضى زراعة النخاع.



ويأتي هذا التعاون بتوجيه من الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

ويتضمن البروتوكول قيام "النيل للطيران" بتمويل تجهيز وحدتين كاملتين لعزل الأطفال من مرضى زراعة النخاع (كبسولات عزل متطورة)، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ واستقبال الحالات خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

كما يشمل التعاون تقديم تخفيضات خاصة على تذاكر السفر لأعضاء هيئة التدريس والحالات الحرجة التي تستدعي العلاج بالخارج، إلى جانب تخصيص نوافذ تبرع من رواتب العاملين بالشركة، فضلًا عن إتاحة مساحات دعائية للمستشفى عبر مجلة الشركة ومنصات الشركة الإلكترونية.

وفي جانب التوعية، ينص البروتوكول على تنظيم مستشفيات عين شمس لندوات تثقيفية لموظفي الشركة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.

وقد وقّع الاتفاق كلٌ من الكابتن ياسر سعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس

والأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة عين شمس الذين أكدوا علي أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا يُحتذى به في دعم جهود القطاع الطبي وتخفيف معاناة المرضى غير القادرين.





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