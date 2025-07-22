نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ننسق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالية الكبرى، تمهيدًا للإعلان عن موعد جديد للافتتاح الرسمي، وذلك بعد تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررًا في 3 يوليو الجاري.

التأجيل بسبب الأوضاع الإقليمية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تأجيل الاحتفالية جاء في ضوء الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مشددًا على أن القرار نابع من حرص الدولة المصرية على إخراج افتتاح المتحف في أبهى صورة، وبما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة، ويحقق أوسع مشاركة دولية تواكب أهمية هذا الحدث الثقافي العالمي.

مشاركة وزارية ومناقشة شاملة

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما شارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات المعنية، من بينهم اللواء نبيل عباس مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء شريف ليل مساعد وزير النقل للشئون الفنية، بالإضافة إلى طارق مخلوف العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والمشرف على الإعداد للاحتفالية.

التحضير لموعد جديد للافتتاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أنه يتم التنسيق حاليًا مع الجهات المعنية للإعلان عن موعد جديد للافتتاح، موضحًا أنه يتم دراسة عدد من المقترحات لتحديد الموعد الأنسب الذي يتيح الترتيب الدقيق والتنظيم الأمثل لهذا الحدث التاريخي.

مناقشة تفصيلية للفعاليات والتحضيرات

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا دقيقًا لأجندة فعاليات حفل الافتتاح، بما يشمل تنظيم الحجوزات الفندقية، وتجهيزات التنقلات، وإرسال الدعوات الرسمية لكبار الشخصيات والمسؤولين المدعوين لحضور الحدث.

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، والطرق المؤدية إليه، بما يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية متميزة، وتطوير الميادين، وتحسين أنظمة الإضاءة والري، في إطار خطة شاملة لتحسين الصورة البصرية للعاصمة.

ربط المتحف بالمشروعات القومية

استعرض الحضور كذلك موقف تشغيل المنظومة الجديدة الخاصة بزيارة منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، خاصة في المنطقة المواجهة للمتحف على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، فضلًا عن التطوير الجاري للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بما يشمل القطاعات المحيطة بالمتحف.

الشركة المتحدة تستعرض الترتيبات الإعلامية

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضًا شاملًا حول الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات حفل الافتتاح، وما تم إنجازه من استعدادات إعلامية وفنية ولوجستية، بما يضمن ظهور الحدث بشكل يليق بمكانة المتحف ودور مصر الثقافي والحضاري.

حدث عالمي مرتقب

يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهو مشروع قومي ضخم يعكس مكانة مصر التاريخية، وتعمل الدولة المصرية على أن يكون افتتاحه بمثابة رسالة حضارية للعالم، تؤكد أن مصر حاضرة بثقافتها، ومستعدة لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم في حدث يُصنف كأحد أبرز الفعاليات الثقافية المنتظرة عالميًا.