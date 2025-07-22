رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، اجتماع اللجنة العليا المعنية بتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، في إطار الاستعدادات المكثفة لعقد هذا الحدث العالمي المرتقب.

وشارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأحمد كجوك وزير المالية، واللواء نبيل عباس مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إلى جانب مسؤولين آخرين من وزارة النقل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدبولي: تأجيل الافتتاح كان ضروريًا لضمان مشاركة دولية واسعة وتنظيم احتفالية عالمية

في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الأحداث الإقليمية المتلاحقة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا دفعت الحكومة إلى تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي كان من المقرر له يوم 3 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على تنظيم احتفالية تليق بعراقة مصر وحضارتها، وتحقق حضورًا دوليًا كبيرًا يتناسب مع أهمية هذا الحدث الثقافي والتاريخي الفريد.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تستأنف حاليًا اجتماعات اللجنة العليا؛ لمتابعة الترتيبات الدقيقة لكافة فعاليات الاحتفال، تمهيدًا لتحديد موعد جديد لافتتاح المتحف، واستعرض عددًا من المقترحات المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استعراض أجندة الفعاليات وموقف الاستعدادات اللوجستية

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضًا تفصيليًا حول أجندة الفعاليات المقررة خلال احتفالية الافتتاح، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بترتيبات الإقامة والتنقلات وحجز الفنادق، إضافة إلى خطة إرسال الدعوات الرسمية لكبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف الدول.

كما تم استعراض الجهود الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يشمل أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، وإنشاء المسطحات الخضراء، وتطوير الميادين، وتحسين أنظمة الإضاءة وشبكات الري، إلى جانب متابعة مشروع تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة في ميدان الرماية، وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.

متابعة تشغيل منظومة زيارة الأهرامات والخط الرابع لمترو الأنفاق

تطرق الاجتماع كذلك إلى موقف تشغيل المنظومة السياحية الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات، التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزائرين بالتزامن مع افتتاح المتحف، مع ضمان الربط بين المعالم الأثرية في الجيزة من خلال منظومة نقل ذكية ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس الوزراء سير العمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق، لا سيما في المناطق المتاخمة لطريق مصر – إسكندرية الصحراوي والمقابلة للمتحف، وكذلك متابعة تقدم الأعمال في مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقطاعات التي تؤثر مباشرة على محيط المتحف.

الشركة المتحدة تعرض الترتيبات الإعلامية والتقنية للاحتفالية

شهد الاجتماع أيضًا عرضًا من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تتولى الإشراف على الإعداد لفعاليات الاحتفالية، حيث استعرض ممثلو الشركة الخطط الإعلامية والإخراجية لتغطية الحدث، وما تم إنجازه حتى الآن من تجهيزات تقنية وفنية تواكب أهمية المناسبة وتساهم في إبرازها عالميًا.

وأكدت الشركة أن التحضيرات تسير وفق جدول زمني دقيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق أفضل صورة ممكنة للافتتاح الكبير الذي يمثل أحد أهم الفعاليات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.