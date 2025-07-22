نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 33 طالبًا في قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ولا طالب حصل على 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تضم 33 طالبًا وطالبة فقط، موزعين على الشعب الثلاث (الأدبي، علمي علوم، علمي رياضة)، بعد انتهاء أعمال الفحص النهائي لأوراق الإجابات داخل الكنترولات الرئيسية.

وأكد المصدر على عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية (100%) في هذا العام.

وتابع: المجاميع المرتفعة ظلت في معدلاتها الطبيعية، في ظل تطبيق نظام التقييم الجديد المعتمد على الفهم والتحليل.

واضاف أن قائمة الأوائل شهدت تفوقًا ملحوظًا للبنات في الشعبة الأدبية.

واشار إلى أن طلاب علمي رياضة وعلمي علوم سجلوا حضورًا قويًا مع تقارب مستويات المجاميع داخل قائمة العشرة الأوائل بكل شعبة.

ومن المتوقع إعلان النتيجة رسميًا خلال ساعات، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم، مع استمرار اتصالات التهنئة التي يجريها الوزير بالأوائل هاتفيًا.