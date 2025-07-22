نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تُنهي تحويلات البنوك وتصرف البدل.. وعودة القروض خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الإدارة المالية أنهت اليوم تحويل المستحقات البنكية المستقطعة من بدل التدريب والتكنولوجيا، الخاصة بالزملاء الصحفيين، وذلك من حساباتها الخاصة، في ظل عدم ورود البدل حتى الآن من وزارة المالية.

وأوضح أن البدل -عن شهر يوليو- لم يتم تحويله حتى الآن من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنه إلى النقابة، مما اضطر النقابة إلى تغطية المستحقات البنكية على الزملاء من حسابات النقابة لضمان عدم احتساب فوائد أو غرامات على التأخير.

وأضاف "يونس" أن النقابة قامت اليوم بصرف بدل البطالة للزملاء المستحقين سواء عبر الفيزا أو خزينة النقابة.

وفيما يتعلق بطلبات القروض الجديدة، أكد أمين الصندوق أن الصرف سيتوقف لنحو عشرة أيام لحين ورود مبلغ الدعم من المجلس الأعلى للإعلام على أن يتم استئناف الصرف يوم 2 أغسطس، وفقًا لأولوية التقديم، وبما يتوافق مع القواعد المعتمدة من مجلس النقابة.