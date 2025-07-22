نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء في إطار جولته الإفريقية التي تشمل عددًا من دول غرب القارة الافريقية، إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، في المحطة الثانية من جولته الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في بوركينا فاسو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستعراض فرص نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات والبنية التحتية والطاقة. كما سيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو.

تتناول المباحثات التحديات الإقليمية في منطقة الساحل، وفي مقدمتها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بما يُعزز من العمل الإفريقي المشترك ويخدم مصالح الشعوب الإفريقية.