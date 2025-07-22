عاجل ـ وزير التعليم يهاتف أوائل الثانوية العامة ويُهنئهم بالنجاح والتفوق

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أحمد جودة - القاهرة - رسائل دعم من الوزير: أنتم أمل مصر ومستقبلها الواعد

وزير التعليم يهاتف أوائل الثانوية العامة ويُهنئهم بالنجاح والتفوق

رسائل دعم من الوزير: أنتم أمل مصر ومستقبلها الواعد

أجرى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، اتصالات هاتفية بأوائل طلاب الثانوية العامة 2025 لتهنئتهم شخصيًا على تفوقهم ونجاحهم المشرف، وذلك فور اعتماد نتائج الامتحانات رسميًا.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع دوت الخليج ووزارة التربية والتعليم اضغط هنا

وحرص الوزير خلال المكالمات على التعبير عن فخره الكبير بما حققه الطلاب من إنجاز، مؤكدًا أن تفوقهم هو ثمرة جهد واجتهاد والتزام طوال العام الدراسي، موجّهًا الشكر لأسرهم ومعلميهم الذين دعموا مسيرتهم التعليمية.

الوزير: أوائل الثانوية فخر لمصر وركيزة لمستقبلها

قال الوزير في حديثه مع الطلاب:

"أنتم نماذج مضيئة نفخر بها، ونجاحكم يعكس أن التعليم في مصر يسير على الطريق الصحيح. ننتظركم في صفوف الريادة لبناء وطنكم".

الإعلان الرسمي عن النتائج خلال ساعات

ومن المنتظر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة للنتيجة وأسماء الأوائل في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، يتضمن نسب النجاح العامة، وتوزيع الأوائل على الشعب، والتحليل الإحصائي للنتائج.

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تقدير رسمي للتفوق ومكافآت منتظرة

ومن المتوقع أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة رسميًا خلال احتفالية موسعة بحضور قيادات الوزارة، تشجيعًا لهم على مواصلة التميز في دراستهم الجامعية.