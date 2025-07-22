نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، الاتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم هاتفيًا بالنجاح والتفوق، وإبلاغهم بتفوقهم في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، ووجودهم ضمن قائمة الشرف لأوائل الجمهورية.

ويحرص الوزير على التواصل الشخصي مع الطلاب الأوائل، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم الدراسية، حيث يعرب خلال اتصالاته عن فخره واعتزازه بهم باعتبارهم نماذج مشرفة وقدوة لزملائهم في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك قبل ساعات من إعلان النتيجة رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، بعد اعتمادها رسميًا من الوزير.