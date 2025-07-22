نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال دقائق.. ووزير التعليم يبدأ تهنئة الأوائل هاتفيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال الدقائق القليلة المقبلة، في ختام ماراثون الامتحانات الذي استمر طوال الأسابيع الماضية، وسط متابعة دقيقة من جانب الوزارة لأعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.

ويستعد الوزير، في إجراء اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم رسميًا، حيث اعتادت الوزارة التواصل مع الأوائل فور اعتماد النتيجة مباشرة كنوع من التقدير والدعم المعنوي لهم قبل الإعلان الرسمي عن التفاصيل.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة بعد دقائق قليلة، من اعتمادها، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس.

يأتي ذلك بعد انتهاء الكنترولات الرئيسية من أعمال المراجعة النهائية وتجهيز كشوف الأوائل، والتي تم مراجعتها بدقة لضمان استحقاق الطلاب لمراكزهم، مع الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة للطلاب المستحقين قبل اعتماد النتيجة رسميًا.

الوزارة تواصل متابعة سير إعلان النتيجة لحظة بلحظة، وسط استعدادات مكثفة لإعلانها رسميًا أمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية.