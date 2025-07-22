نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام بشأن شكاوى "الأهلي" و"الزمالك" ضد برنامجي "بلس 90" و"كورة كل يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وكذلك حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الأهلي» و«الزمالك» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «بلس 90» المذاع عبر قناة «النهار»، وبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقات من خلوها من أية مخالفات.