نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النتيجة على مكتب الوزير.. خطوات نهائية قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود حالة من الترقب والانتظار في الشارع المصري، بعد أن وصلت نتيجة الثانوية العامة 2025 إلى مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمبني التطور التكنولوجي بميدان روكسي، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا للتطورات الأخيرة، فقد انتهت أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات في جميع الكنترولات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لتبدأ بعدها المراجعة النهائية الدقيقة التي شملت التدقيق في أوراق الإجابات وتوزيع درجات الرأفة على الحالات المستحقة.

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الاستعداد لإعلان النتيجة رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا على الموقع المخصص من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن يتم اعتمادها عصر اليوم، على أن تكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية.

تفاصيل ما قبل الإعلان:

تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع.

الكنترولات قامت بمراجعة دقيقة لأعمال الرصد والتجميع.

جاري تجهيز قائمة أوائل الجمهورية في مختلف الشعب تمهيدًا للإعلان عنها بالتزامن مع اعتماد النتيجة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على بيان الدرجات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان النتيجة رسميًا، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال التظلمات، يليها فتح باب تنسيق القبول بالجامعات.

ويترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور لحظة الحسم، التي تمثل نقطة فاصلة في المسار التعليمي، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الجامعية.