نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه بتسريع الاكتشافات البترولية وتوسيع الاستثمارات: توفير احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد بخريطة طاقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعراض شامل لأنشطة قطاع البترول والثروة المعدنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بقطاع البترول والتعدين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير البترول استعرض المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على تعظيم الإنتاج والاستكشاف، وتوسيع دور معامل التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة نوعية في قطاع التعدين.

تركيز على القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار الأجنبي

أكد الوزير على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات إلى مصر في مجالي البترول والغاز، مع التركيز على خفض الانبعاثات وكفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير مزيج طاقة مستدام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستفادة من موقع مصر في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

ضمان الإمدادات وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية

ناقش الاجتماع الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة أنشطة الاستكشاف وزيادة الاحتياطيات البترولية المضافة.

وأشار الوزير إلى نجاح القطاع في التغلب على التناقص الطبيعي لإنتاج الغاز وزيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مع توسع ملحوظ في أنشطة البحث والاستكشاف.

خفض مستحقات الشركاء وتطوير البنية التحتية

تضمن الاجتماع استعراض الجهود المبذولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيزهم لتسريع الإنتاج، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية.

كما شهد اللقاء عرضًا لتطور البنية التحتية لقطاع الغاز، خاصة عبر استقدام وحدات التغييز العائمة، والتي رفعت قدرة التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يضمن مرونة واستقرار الإمدادات.

شراكات إقليمية وانطلاقة في قطاع التعدين

تناول الاجتماع التعاون مع قبرص لتنوع مصادر إمدادات الغاز، وتفعيل إستراتيجية مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.

كما استُعرضت مستجدات تطوير قطاع التعدين، عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال، وتوقيع اتفاقيات استغلال مع شركات عالمية، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية في صناعات القيمة المضافة التعدينية.

الرئيس السيسي: دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الاكتشافات

اختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة استمرار جهود الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، من أجل:

تعزيز الإنتاج المحلي

خفض الفاتورة الاستيرادية

تخفيف الأعباء عن المواطنين

كما شدد على أهمية تسريع عمليات الربط بالإنتاج للاكتشافات الجديدة، وتوسيع برامج البحث والاستكشاف، مع تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لقطاعي البترول والثروة المعدنية.