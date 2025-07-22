نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين «STEM» ومدرسة عين شمس الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، على الموقع الرسمي للوزارة حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: http://emis.gov.eg.

أوضحت الوزارة أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» في الفترة من يوم السبت الموافق 16 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، بينما تُجرى اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة بكل مدرسة.

أشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة هي على النحو الآتي:

أولًا: الشروط العامة

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2025 عن 18 عامًا.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2024/2025.

ثانيًا: شروط خاصة

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية:

أن يكون مجموع درجات الطالب «274.5» درجة فأكثر بنسبة تعادل «98%» من المجموع الكلي فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

أن يكون مجموع درجات الطالب «266» درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي «اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم».

بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن «252» درجة فأكثر بنسبة «90%» بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

توضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم، يجب طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات الآتية:

عدد «2» صورة شخصية للطالب.

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

صورة من شهادة الميلاد.

إيصال سداد الرسوم.

أما بالنسبة للفئات التي لم يُتح لها التسجيل الإلكتروني واستوفت شروط القبول بهذه المدارس، يمكنهم التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الإلكتروني، وهم الفئات الآتية:

طلاب «أبناؤنا في الخارج» وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.

الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي والمستوفون لشروط التقدم.

الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

الطلاب الحاصلون على براءة اختراع وصدر بها شهادة براءة معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

الجدير بالذكر أن الطلاب المصريين فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل وتسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة.