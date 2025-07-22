نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة جديدة بمدينة رأس البر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحدة جديدة للصندوق بالممشى السياحي بمدينة رأس البر.

ويأتي افتتاح الوحدة بالتعاون بين محافظة دمياط والصندوق، لتنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والوقائية تستهدف الفئات المختلفة من رواد المدينة خلال فصل الصيف، في ضوء الإقبال الكبير من الشباب والأسر على رأس البر في هذه الفترة

أنشطة توعوية تستهدف 50 ألف زائر يوميًا

تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الأسرى

شهد الافتتاح إطلاق فعاليات متعددة لرفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، شملت تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الشائعة والخاطئة حول المخدرات مثل الادعاء بأنها تساعد على التركيز أو تمنح قبولًا اجتماعيًا.

كما شملت الأنشطة تعريف الأسر بطرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، وسبل التعامل معها، مع التوعية بالخدمات المجانية التي يقدمها الخط الساخن للصندوق (16023) من دعم نفسي ومشورة وعلاج وتأهيل في سرية تامة، إضافة إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات التخليقية وتأثيرها المدمر على الصحة النفسية والجسدية.

أطفال على خط المواجهة

ألعاب وورش حكي لتنمية الوعي ومهارات اتخاذ القرار

استهدفت الأنشطة كذلك الأطفال من خلال استخدام أدوات مبتكرة مثل لعبة "المتاهة" التي تساعدهم على التفكير المنطقي واتخاذ القرار، وتوعيتهم بخطورة التدخين والتعاطي. يواجه الطفل خلال اللعبة نماذج لمواقف حياتية مثل ضغط الأقران أو انتشار الشائعات حول التدخين، ويتلقى نصائح تفاعلية لتجاوزها.

كما تضمنت الفعاليات ورش حكي وتلوين لتوصيل الرسائل الوقائية بشكل يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ومنها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز الفرق بين من يدخن ويفشل في تحقيق أهدافه ومن يتخذ قرارات صحية سليمة تؤهله للنجاح والتقدم.

المحافظ يشيد بجهود الصندوق

وخطة متكاملة للتوعية بالمحافظات والمدارس والمناطق المطورة

أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن تقديره للجهود المبذولة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيدًا بفاعلية الأنشطة التوعوية التي تنفذ بمدينة رأس البر خلال موسم الصيف، لما لها من أثر كبير في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان استمرار تنفيذ برامج التوعية في المدن الساحلية طوال الصيف، إلى جانب الحملات التوعوية المستمرة في المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، فضلًا عن القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية القومية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

واختتم عثمان كلمته بتوجيه الشكر لمحافظ دمياط على دعمه المتواصل لأنشطة الصندوق بالمحافظة، لا سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الإدمان ورفع الوعي المجتمعي.

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