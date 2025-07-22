نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" و"حياة كريمة" تبدآن التدخلات العاجلة بقرية السنابسة في المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة بشكل عاجل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التدخل السريع لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. بدأتا خطة استجابة ميدانية عاجلة في قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة من أبناء القرية أثناء سعيهن لتحسين سبل العيش.

رفع كفاءة 100 منزل في المرحلة الأولى

باشرت فرق العمل المشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة أعمالها الميدانية اليوم، وتشمل المرحلة الأولى من التدخلات رفع كفاءة 100 منزل، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين الظروف المعيشية والصحية للأسر المتضررة والمجتمع المحلي. أُنشئت غرفة عمليات مشتركة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية لمتابعة التنفيذ اليومي وضمان تقديم تدخلات فعالة وسريعة.

تكامل حكومي وأهلي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

أكدت كل من الوزارة والمؤسسة أن هذا التحرك السريع يعكس التكليفات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات الإنسانية والاجتماعية، وتقديم حلول عملية تُعيد الأمل وتوفر الدعم للفئات المتضررة. يجسد هذا التدخل روح التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

التزام مستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية

جددت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة التزامهما الكامل بمواصلة العمل الميداني والإنساني في كافة قرى ونجوع مصر، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا.

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