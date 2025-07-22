نرمين ميشيل: حملات إعلامية مكثفة ضرورة لتعزيز المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:28 مساءً - أكدت نرمين ميشيل، الكاتبة الصحفية بجريدة صوت الأمة، أهمية تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بانتخابات مجلس الشيوخ، مشددة على أن مصر تمر بمرحلة مهمة تتطلب مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.

وقالت ميشيل، خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة قناة النيل للأخبار، إن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في بث فيديوهات توعوية يمثل خطوة إيجابية، لا سيما في ظل تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام.

وأشادت بقيام الهيئة بترجمة هذه الفيديوهات إلى لغة الإشارة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين ذوي الإعاقة، وتؤكد تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، التي تضع الشمولية والمساواة في صميم أولوياتها.

ودعت نرمين ميشيل وسائل الإعلام المختلفة إلى لعب دور محوري في تحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.