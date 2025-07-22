نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 عصر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها رسميًا عصر اليوم من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة والرصد انتهت بالفعل داخل الكنترولات الرئيسية، وأن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان.

وأضاف «زلطة» في تصريحات خاصة: «لا صحة مطلقًا لأي نتائج يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم نشره مجرد اجتهادات وهمية هدفها إثارة البلبلة فقط. النتيجة مؤمنة بالكامل ولن تعلن قبل اعتماد الوزير وإتاحتها رسميًا للطلاب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك».

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن كنترولات الثانوية العامة تعمل وفق إجراءات دقيقة ومحكمة، مشيرًا إلى أن لجان الفحص راجعت أوراق أوائل الجمهورية بدقة قبل اعتماد القائمة النهائية، استعدادًا للإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل فور اعتماد النتيجة رسميًا.

واختتم زلطة تصريحه قائلًا: «نرجو من الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف أي شائعات، والانتظار حتى الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم إعلان النتيجة بالكامل وإتاحة الاستعلام لكل طالب بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للوزارة».