نتيجة الثانوية العامة 2025.. رابط الحصول على النتائج من موقع " صوت الأمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 12:32 مساءً - خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الثلاثاء، حيث يتم مراجعة الأوائل والنتيجة بشكل كامل، حيث يعمل الكنترول الرئيس بالسادس من أكتوبر على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025، لتصل مراحلها الأخيرة لاعتمادها من الوزير محمد عبداللطيف .

وينشر موقع "صوت الأمة" نتيجة الثانوية العامة 2025 اليوم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

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أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

ما هي مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025؟

وحصل "صوت الأمة" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع صوت الأمة نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف، حيث ينشر صوت الأمة نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

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وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجاري 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

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