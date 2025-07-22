نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النبراوي وقيادات النقابة "المعامل الهندسية" تطلق برنامج التدريب الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت لجنة المعامل الهندسية بنقابة المهندسين المصرية، فعاليات برنامج التدريب الصيفي تحت عنوان: "أسس تصميم الأنظمة الكهربائية والأنظمة الذكية المستدامة"، وذلك بهدف دعم وتأهيل شباب المهندسين ورفع كفاءاتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.

مشاركة واسعة من قيادات النقابة وممثلي الشركات

شهد حفل الافتتاح حضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، إلى جانب الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة أمين الصندوق، والأستاذ الدكتور المهندس سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والمهندس مبروك عامر رئيس لجنة المعامل، والمهندس محمد ثروت وكيل اللجنة، بالإضافة إلى منسقي البرنامج وممثلي الشركات الداعمة للتدريب.

النبراوي: برامجنا التدريبية بوابة لسوق العمل

أكد المهندس طارق النبراوي في كلمته أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مهارات شباب المهندسين، عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات، بما يفتح أمام المتفوقين فرصًا حقيقية للتوظيف بعد اجتيازهم للمقابلات المهنية.

تأكيد على الشراكات ودعم الشباب

من جانبه، شدّد الدكتور المهندس هشام سعودي على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الهندسي لضمان جودة التدريب وفاعليته.

كما أشار المهندس محمود عرفات إلى جهود النقابة المتواصلة في دعم وتمكين شباب المهندسين، فيما أكد الدكتور معتز طلبة توفير النقابة لكافة التسهيلات اللوجستية التي تضمن تنفيذ البرنامج على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور سعد مكرم أن تنظيم هذا البرنامج سيتم بشكل دوري لتحقيق الاستمرارية في دعم المهندسين الشباب.

توصيات للمتدربين وبرامج نوعية متميزة

قدّم المهندس كريم الكسار عددًا من التوصيات والنصائح للمتدربين لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج، في حين أشار المهندس مبروك عامر إلى أن لجنة المعامل حرصت على تقديم برامج متكاملة تشمل الجانبين النظري والعملي، بجانب تنظيم زيارات ميدانية إلى مقار الشركات المشاركة في التدريب، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب هو السبيل الأمثل لرفع كفاءة المهندسين.

120 ساعة تدريبية تفتح أبواب المستقبل

وفي ختام الفعالية، أوضح المهندس محمد ثروت أن البرنامج يتضمن 36 محاضرة تدريبية بمعدل 120 ساعة تجمع بين التدريب النظري والعملي، مؤكدًا أن النقابة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد مهندسي كهرباء محترفين، قادرين على الإسهام الفعّال في مشاريع التنمية والبناء.

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