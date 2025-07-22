نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة: مؤمنة بالكامل ولا صحة لأي نتائج متداولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 لا أساس له من الصحة، موضحًا أن النتيجة مؤمنة بالكامل داخل كنترولات الثانوية العامة ولا يمكن اختراقها بأي شكل من الأشكال.

وشدد المصدر على أن الكنترولات الرئيسية الأربعة على مستوى الجمهورية تعمل في سرية تامة منذ انطلاق أعمال التصحيح وحتى لحظة اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، مشيرًا إلى أن جميع النتائج المتداولة على صفحات التواصل ما هي إلا محاولات لجذب الترافيك وزيادة التفاعل، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراءها أو التعامل معها.

وأشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة لا تخرج من الكنترولات إلا في اللحظة التي يعتمدها رسميًا وزير التربية والتعليم، ليتم بعد ذلك إعلانها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المعتمد، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سرية النتيجة وعدم تسريبها.

وأوضح المصدر أن الوزارة تهيب بالجميع تحري الدقة وعدم تداول أي بيانات مغلوطة أو نشر نتائج وهمية، مؤكدًا أن إعلان النتيجة سيكون في الوقت المحدد، عبر القنوات الرسمية فقط، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب ومنعًا لإثارة البلبلة.

وختم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا عبر رابط النتيجة الرسمي المعتمد من الوزارة.