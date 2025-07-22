نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خط نجدة الطفل يتلقى أكثر من 227 ألف مكالمة في 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا نصف سنوي عن أداء عمل خط نجدة الطفل «16000» خلال الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠٢٥، والذي كشف تلقي الخط الساخن ٢٢٧ ألفًا و٥٢٣ مكالمة هاتفية، بمتوسط يومي بلغ ١٢٤٣ مكالمة.

تفاصيل البلاغات والتدخلات

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن الخط الساخن سجل ١١ ألفًا و٦٤٤ شكوى وطلب مساعدة، بمتوسط يومي بلغ ٦٥ بلاغًا؛ مشيرة إلى أن ٨٧٪ من إجمالي الطلبات كانت للدعم والمساندة للأطفال المعرضين للخطر، بينما كانت ١٣٪ منها طلبات استشارات نفسية وقانونية، وأضافت السنباطي أن الشكاوى تنوعت ما بين الإهمال الأسري، والعنف المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «الختان»، وزواج الأطفال، فضلًا عن تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت مثل التنمر والابتزاز، وأكدت أن خط النجدة نجح في إنقاذ ١٧٩ طفلة من الختان خلال الفترة المذكورة، كما تم إيقاف ١٠٧ حالات زواج لفتيات دون السن القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبي تلك الجرائم.

آليات العمل والتعاون مع الشركاء

وجهت رئيسة المجلس الشكر لكافة الجهات والوزارات المعنية التي تتعاون مع المجلس لإنقاذ الأطفال، وعلى رأسها النيابة العامة ممثلة في «مكتب حماية الطفل» بمكتب المستشار النائب العام، والتي لا تدخر جهدًا في إنفاذ حقوق الطفل، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ووحدات حماية الطفل بالمحافظات التي تستقبل الشكاوى على مدار الساعة، وجهود الجمعيات الأهلية الشريكة.

بدوره، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، إن أكثر المحافظات طلبًا للخدمة كانت القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية؛ مؤكدًا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر عنهم، وأضاف أن المجلس يوفر خدمة الاستشارات الهاتفية المجانية، سواء القانونية أو النفسية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك والتخاطب، والتي تُقدّم من خلال جلسات حضورية بمقر المجلس بالمعادي.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن استقبال الشكاوى يتم على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال عدة آليات؛ تشمل الخط الساخن ١٦٠٠٠، وتطبيق واتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠، والصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، مؤكدًا أنه يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل والجمعيات الأهلية لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة أي ضرر يلحق بالأطفال.