رئيس الاعتماد والرقابة ومحافظ مطروح يناقشان جاهزية المنشآت الصحية للاعتماد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 يوليو 2025 11:11 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة تأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة للحصول على الاعتماد من “جهار”، تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر المقبل، في اطار اختيار محافظة مطروح لتكون أولى محافظات هذه المرحلة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة لدعم المحافظات المستهدفة بالتأمين الصحي الشامل، ورصد التحديات على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن تطبيق المنظومة بأعلى مستويات الجودة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد طه، أن اختيار محافظة مطروح كبداية للمرحلة الثانية يتطلب تعاونا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة، لتأهيل المنشآت الصحية وفقا لمعايير “جهار” الوطنية المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن الطبيعة الجغرافية والامتداد السكاني لمطروح، خاصة في المناطق النائية، يستدعي تخطيطا دقيقا يضمن وصول الخدمات الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين.

وأضاف، أن “جهار” تحرص على التواجد الميداني المستمر، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصحية، بما يسرع من خطوات الاعتماد وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة ضمن منظومة التأمين الشامل، ووفقا لمعايير "GAHAR" الحاصلة على الاعتماد من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مثمنًا دور الهيئة في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتأهيلها للاعتماد، ومشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، عبر تقديم خدمات صحية متميزة لجميع أفراد الأسرة، في إطار يحفظ كرامة المواطن ويضمن حسن المعاملة.

وأوضح المحافظ أن المنشآت الصحية بالمحافظة أصبحت جاهزة لتطبيق المنظومة، بعد تأهيلها إداريا وفنيا وبشريا، موجها الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل، وإدراج مطروح ضمن المرحلة الثانية للمنظومة.

وعلى هامش الزيارة، عٔقد اجتماع موسع ضم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد شعيب، مخافظ مطروح، وأعضاء المجلس الصحي الإقليمي، ومشايخ وعمد مطروح وسيوة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الصحية، لمناقشة خطة النهوض بالخدمات الصحية بنطاق المحافظة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والعمدة مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.

كما شارك في اللقاء كلا من: د. إسلام رجب نائب المحافظ، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، المهندس حسين السِنيّني السكرتير العام المساعد، د. إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، د. وائل لطفي عميد كلية التمريض، د. منى رسلان مدير فرع التأمين الصحي، د. مصطفى أشرف مدير هيئة الإسعاف، وممثلي نقابة الأطباء، والسيد بلال أحمد بلال، من كبار مشايخ سيوة، إلى جانب د. سيد العقدة، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بهيئة التأمين الصحي الشامل.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور المجلس الصحي الإقليمي في دعم التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بمطروح، لضمان نجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة، وحرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة، مع الحفاظ على الجودة كعنصر أساسي لا يقبل التنازل.

كما استعرض اختصاصات الهيئة، المتمثلة في إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية، ومتابعة التزام المنشآت المعتمدة بتطبيق تلك المعايير، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، إلى أن الحصول على اعتماد “جهار” هو شرط أساسي لانضمام أي منشأة صحية إلى منظومة التأمين الشامل، مشيرا إلى أن عددا من المنشآت الصحية بمطروح حصلت بالفعل على الاعتماد، منها وحدتا طب الأسرة بأم الرخم وسيدي عبد الرحمن، كأول وحدات رعاية أولية معتمدة في المحافظة.

وأضاف، أن اعتماد مستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين الجديدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم ملف السياحة العلاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزا إقليميا للرعاية الصحية المتطورة.

وشدد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أن نجاح تطبيق التأمين الشامل يتطلب شراكة مجتمعية واعية، وثقة المواطنين في جودة الخدمات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على ترسيخ تلك الثقة عبر العمل الميداني، والتزام مقدمي الخدمة بمعايير “جهار”.

وفي سياق متصل، صرح د. إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأن خريطة الخدمات الصحية في مطروح تم إعدادها بالكامل، وجاري حاليا تأهيل المنشآت لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن " جهار"، لضمان انتقال سلس من النظام القديم إلى المنظومة الجديدة، والتي تضمن تغطية تأمينية شاملة لجميع المواطنين، دون تمييز.

وأشاد الحضور من القيادات الصحية ومشايخ وأهالي المحافظة بمستوى النقاشات التي جرت، والتي تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، وأكدوا استعدادهم الكامل لدعم الهيئة في نشر الوعي المجتمعي، خاصة في المناطق البدوية والريفية، حول أهمية الجودة وحقوق المنتفعين في منظومة التأمين الشامل.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ مطروح وكافة القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، ومشايخ مطروح وسيوة، على التعاون المثمر والدعم الحقيقي لتأسيس نظام صحي مستدام يليق بأبناء المحافظة.