نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب المحافظات.. العظمى بالقاهرة 38 درجة والرطوبة تزيد الإحساس بالحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ورطبة، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة اليوم سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس عن القيم المُسجلة في الظل، بفارق يتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات.

وأضاف شاهين أن الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، ستشهد شبورة مائية على مناطق شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، غرب القاهرة، مدن القناة، ووسط سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

■ القاهرة الكبرى

• العظمى: 38 درجة مئوية

• الصغرى: 27 درجة مئوية

■ الإسكندرية

• العظمى: 33 درجة مئوية

• الصغرى: 25 درجة مئوية

■ مرسى مطروح

• العظمى: 31 درجة مئوية

• الصغرى: 23 درجة مئوية

■ سوهاج

• العظمى: 41 درجة مئوية

• الصغرى: 26 درجة مئوية

■ قنا

• العظمى: 42 درجة مئوية

• الصغرى: 28 درجة مئوية

■ أسوان

• العظمى: 42 درجة مئوية

• الصغرى: 28 درجة مئوية





نصيحة الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة، وشرب كميات كبيرة من المياه، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.