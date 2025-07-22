نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس «جهار» يبحث مع محافظ مطروح سُبل دعم المنشآت الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة تأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة للحصول على الاعتماد من «جهار»، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر المقبل، وذلك باختيار مطروح لتكون أولى محافظات هذه المرحلة

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة لدعم المحافظات المستهدفة بالتأمين الصحي الشامل، ورصد التحديات على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن تطبيق المنظومة بأعلى مستويات الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية

تصريحات رئيس الهيئة

أوضح الدكتور أحمد طه أن اختيار محافظة مطروح كبداية للمرحلة الثانية يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة لتأهيل المنشآت الصحية طبقًا لمعايير «جهار» الوطنية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن الطبيعة الجغرافية والامتداد السكاني للمحافظة، خصوصًا في المناطق النائية، يستدعي تخطيطًا دقيقًا يضمن وصول الخدمات الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين

وأكد حرص الهيئة على التواجد الميداني المستمر وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصحية، بما يُسرّع من خطوات الاعتماد، ويضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة ضمن منظومة التأمين الشامل، ووفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)

دعم المحافظ والمنشآت الصحية

رحّب اللواء خالد شعيب بزيارة رئيس الهيئة، مثمنًا دورها في رفع كفاءة المنشآت وتأهيلها للاعتماد، ومؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، عبر تقديم خدمات صحية متميزة في إطار يحفظ كرامة المواطن ويضمن حسن المعاملة

وأشار إلى جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة لتطبيق المنظومة، بعد تأهيلها إداريًا وفنيًا وبشريًا، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل، وإدراج مطروح ضمن المرحلة الثانية للمنظومة

اجتماع موسّع وخطة تطوير

عُقد على هامش الزيارة اجتماع موسّع ضم الدكتور أحمد طه، واللواء خالد شعيب، وأعضاء المجلس الصحي الإقليمي، ومشايخ وعُمد مطروح وسيوة، ومقدمي الخدمات الصحية، لمناقشة خطة النهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي، والعمدة مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح

شارك في اللقاء أيضًا الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، المهندس حسين السِنيّني، السكرتير العام المساعد، الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، الدكتور وائل لطفي، عميد كلية التمريض، الدكتورة منى رسلان، مدير فرع التأمين الصحي، الدكتور مصطفى أشرف، مدير هيئة الإسعاف، وممثلو نقابة الأطباء، وبلال أحمد بلال من كبار مشايخ سيوة، بالإضافة إلى الدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، عضوي مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بهيئة التأمين الصحي الشامل

أهمية الشراكة المجتمعية

أكد الدكتور أحمد طه أهمية دور المجلس الصحي الإقليمي في دعم التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان نجاح المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة في تقديم الخدمة، ويكفل حرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة، مع الحفاظ على الجودة كعنصر أساسي لا يقبل التنازل

واستعرض اختصاصات الهيئة، والتي تشمل إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية، ومتابعة التزام المنشآت المعتمدة بهذه المعايير، إضافة إلى قياس رضا المتعاملين مع الخدمات المقدمة

وشدد على أن الحصول على اعتماد «جهار» هو شرط أساسي لانضمام أي منشأة صحية إلى منظومة التأمين الشامل، لافتًا إلى أن وحدتي طب الأسرة بأم الرخم وسيدي عبد الرحمن حصلتا بالفعل على الاعتماد كأول وحدات رعاية أولية معتمدة في المحافظة

وأشار إلى أن اعتماد مستشفى العلمين النموذجي يمثل خطوة استراتيجية في دعم ملف السياحة العلاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية المتقدمة

جاهزية مطروح وتقدير مجتمعي

أوضح الدكتور إسلام عساف أن خريطة الخدمات الصحية بالمحافظة أُعدّت بالكامل، ويجري حاليًا تأهيل المنشآت لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن «جهار»، بما يضمن انتقالًا سلسًا من النظام القديم إلى المنظومة الجديدة التي تضمن تغطية تأمينية شاملة لجميع المواطنين دون تمييز

وأشاد الحضور من القيادات الصحية والمجتمعية بمستوى النقاشات التي جرت، والتي عكست حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، مؤكدين دعمهم الكامل للهيئة في نشر الوعي المجتمعي، خاصة في المناطق البدوية والريفية، حول أهمية الجودة وحقوق المنتفعين

وفي ختام الزيارة، وجّه الدكتور أحمد طه الشكر لمحافظ مطروح وكافة القيادات التنفيذية والصحية، ومشايخ مطروح وسيوة، على التعاون المثمر والدعم الحقيقي لتأسيس نظام صحي مستدام يليق بأبناء المحافظة