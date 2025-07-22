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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي 2025 محافظة الشرقية.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام.

اكتشف الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية، رابط الاستعلام المباشر، ونسب النجاح والتوزيع حسب الشعب، مع نصائح ما بعد الاعتماد، تعرف على موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الثانوي، متى تعلن وزارة التربية والتعليم عن أوائل الثانوية العامة.

تعرف على توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة وأوائل الطلاب من محافظة الشرقية

يترقب طلاب محافظة الشرقية نتيجة الثانوية العامة 2025 بشغف لمعرفة مستقبلهم الذي يتحدد بناءً على مجموعهم في نتيجة الثانوية العامة و بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب موعد ظهورها خلال ساعات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب اعتماد النتائج لعرض نسب النجاح وأسماء الأوائل.

رابط الاستعلام وإرشادات دقيقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة

سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة لمحافظة الشرقية عبر بوابة الوزارة الرسمية. وللحصول على النتيجة:

1. ادخل إلى https://g12.emis.gov.eg

2. اختر "نتيجة الثانوية العامة 2025"

3. أدخل رقم جلوسك بدقة

4.اضغط "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي.

إحصائيات الطلاب واللجان

بلغ عدد الطلاب في الثانوية هذا العام نحو 62،207 طلاب (61،171 بنظام حديث و1،062 بالنظام القديم)، موزعين على 155 لجنة تعليمية في 20 إدارة و محافظة.

نسب النجاح الرسمية حسب المواد

تُقدر الدرجات الإجمالية لكل شعبة بـ320 درجة، موزعة بالشكل التالي؛

علمي رياضيات: عربية 80، إنجليزي 60، رياضيات 60، كيمياء 60، فيزياء 60

علمي علوم: بدلًا من رياضيات توجد أحياء 60

أدبي: بدلًا من مواد علمية توجد: التاريخ 60، الجغرافيا 60، الإحصاء 60 .

من المنتظر الأوائل والحصاد العلمي لتلك السنة

يتوقع الكثير أن يحقق طلاب الشرقية أداءً متميزًا تجاوبًا مع ارتفاع نسب النجاح العامة في الجمهورية.

وسيُعلن عن أوائل المحافظة في مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا.

نصائح مهمة للطلاب بعد ظهور النتيجة

1. احتفظ بصورة إلكترونية وورقية من النتيجة

2. راقب مواعيد التظلمات فور اعتمادها

3. راجع مواقع التنسيق حال إطلاق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.