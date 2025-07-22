نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ اجيزة يُكرم 7 من العاملين الحاصلين على درجات علمية عليا تقديرًا لجهودهم وتميّزهم العلمي والوظيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والبالغ عددهم 7 موظفين لحصولهم على درجات علمية عليا (ماجستير – دكتوراه) خلال فترة عملهم، في لفتة تعكس دعم الدولة لجهود التنمية البشرية داخل الجهاز الإداري.

وأشاد محافظ الجيزة بدور المكرّمين وإصرارهم على تطوير أنفسهم علميًّا بالتوازي مع أداء واجباتهم الوظيفية مؤكدًا أن هذا النموذج المشرف يُجسد اهتمام الدولة بتنمية العنصر البشري، وتعزيز الكفاءات والخبرات داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار "النجار" إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة الدائم على تحفيز الكوادر البشرية وتشجيع التميز العلمي بين العاملين وخلق مناخ إيجابي يدعم الابتكار، ويرسخ ثقافة التفوق والشفافية في بيئة العمل الحكومي.

وأضاف المحافظ: "إننا نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم الجهاز الإداري، ونثمن كل جهد علمي ومهني يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين، هؤلاء النماذج هم قدوة يُحتذى بها داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة".

وخلال اللقاء حرص المحافظ على مناقشة المكرمين حول الرسائل العلمية التي حصلوا عليها وأوجه الربط بين موضوعات أبحاثهم والتطبيق العملي في بيئة العمل داخل الإدارات المختلفة مؤكدًا أهمية الاستفادة من مخرجات تلك الأبحاث والدراسات في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

كما جاءت أسماء المكرّمين كالآتي:

الدكتور مصطفى محمد عبد الوهاب علي مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات بديوان عام المحافظة، حصل على دكتوراه في الأدب – قسم الجغرافيا، بعنوان: التحليل المكاني للأسواق العشوائية في حضر محافظة الجيزة.

الدكتورة إيريني صموئيل عازر بشاي، مديرة إدارة "مشروعك" بحي إمبابة، حصلت على دكتوراه في الفلسفة في العلوم الزراعية، بعنوان: الدور الاقتصادي للمؤسسات التمويلية في الإنتاج الزراعي بمصر.

الدكتور صابر جلال محمد حسن نائب رئيس حي إمبابة لقطاع النظافة، حاصل على دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر.

صباح رجب عطية عبد العاطي، مديرة إدارة الترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، حصلت على ماجستير في المحاسبة.

أشرف محمد شحات هريدي، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بحي الوراق، حصل على ماجستير مهني في إدارة الأعمال.

نهى سمير إبراهيم جمعة، مديرة إدارة التوثيق الإلكتروني بديوان عام المحافظة، حصلت على ماجستير مهني في التخطيط والتنمية المستدامة.

سوزان حسني محمود السيد، مديرة إدارة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة العياط، حصلت على ماجستير مهني في التخطيط والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للمكرّمين، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية المتميزة.

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