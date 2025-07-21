نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصدر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غدًا وإعلان الأوائل رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة، إن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، يعتمد رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2025 غدًا الثلاثاء، بعد انتهاء كافة الإجراءات النهائية من مراجعة النتيجة وإعداد قوائم الأوائل.

الأوائل أكثر من 33 طالبًا وطالبة

وأضاف المصدر أن الوزارة ستعلن أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاث «علمي علوم – علمي رياضة – أدبي» عقب اعتماد الوزير للنتيجة مباشرة، مشيرًا إلى أن القائمة هذا العام تضم أكثر من 33 طالبًا وطالبة في كل الشعب، مع تفوق ملحوظ للبنات في المراكز الأولى.

النجاح بنسبة أعلى من العام الماضي

وأوضح المصدر أن نسب النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة انتهت بالفعل من تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة، وتمت إضافتها لمن استوفى الشروط، ما ساهم في رفع نسب النجاح العامة.

النتيجة بعد 48 ساعة من إعلانها

وأشار إلى أن إعلان النتيجة إلكترونيًا بعد اعتمادها بساعات، مع إتاحة تفاصيل الدرجات لكل طالب من خلال إدخال رقم الجلوس فقط، على أن يتم إعلانها في المدارس بعد 48 ساعة من إعلانها رسميًا.

وأكد المصدر أن الوزير سيوجه رسالة مصورة للطلاب عقب اعتماد النتيجة لتهنئتهم والتأكيد على استمرار دعم الوزارة لهم في المرحلة الجامعية المقبلة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.