الأهلى يهزم الملعب التونسى برباعية وديا تحضيرا للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 10:28 مساءً - حقق فريق الأهلي الفوز على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية، التي تجمعهما على هامش معسكر الأهلي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، أحرز الأهداف، محمد شريف "هدفين" وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله، وسجل خليل العياري هدف الملعب الوحيد.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب، وافتتح محمد شريف التسجيل بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد استقبال تمريرة من الجبهة اليمنى من طاهر محمد ولمسها بيسراه لتعبر أعلى حارس الملعب.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمد شريف أيضا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من يد حارس الملعب التونسي، ووضعها على يسار الحارس.

وأهدر الملعب التونسي فرصة هدف محقق بعد هجمة خطيرة للسيد المالكي في الدقيقة 29 من الجبهة اليمنى ومر من ياسين مرعي ولعبها عرضية مرت بأمان من أمام الجميع بما فيهم مهاجم الملعب.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 32 بنزول حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومصطفى العش بدلا من محمد شريف وياسين مرعي وياسر إبراهيم.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد استقبال عرضية متقنة من طاهر محمد من الجبهة اليسرى، وسددها بن شرقي ببراعة على يمين الحارس، واستمرت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي تغيير شامل بخروج كل اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في بداية المباراة مع بداية الشوط الثاني بنزول أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه واليو ديانج وأحمد رضا ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وعمر كمال ومحمد عبد الله

وأحرز محمد عبد الله هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعد متابعته لعرضية تريزيجيه.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات جديدة بنزول أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وجراديشار بدلا من مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 59، وتوقف اللعب في الدقيقة 80 بسبب إصابة أحمد رمضان بيكهام .

وشهدت الدقيقة 83 واقعة غريبة بعدما تقرر عودة مصطفى العش للمشاركة بدلا من بيكهام الذي تعرض للإصابة ولم يستطع استكمال المباراة، حيث سبق وغادر العش الملعب في الدقيقة 59، وتوقف اللعب مجددا في الدقيقة 87 لعلاج عمر كمال، وسجل خليل العياري الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما صوب الكرة ولمسها الشناوي بيده ولكن عبرت إلى داخل المرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بنتيجة 4 / 1 حتى نهاية المباراة.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان، أفشة، كريم فؤاد

الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.



قائمة الأهلي في معسكر تونس



وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم



غيابات الاهلى في معسكر تونس



ويغيب عن الظهور مع الاهلى في معسكر تونس كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، وأيضا يغيب كريم نيدفيد لانتقاله لسيراميكا ومصطفي مخلوف لاستعداده لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.