نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من" التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن كل ما يتم تداوله حاليًا بشأن نتيجة الثانوية العامة غير صحيح، مؤكدًا أن النتائج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية هي نتائج مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح زلطة، في تصريحات رسمية، أن نتيجة الثانوية العامة ما زالت في مرحلة الجمع والمراجعة داخل الكنترولات الرئيسية، ولم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد النتيجة النهائية أو تحديد موعد إعلانها بشكل رسمي، مشددًا على أن إعلان النتيجة لن يتم إلا بعد اعتمادها رسميًا من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وأن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لضمان سرية وأمان عملية إعداد النتيجة حتى لحظة الإعلان الرسمي، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواقع التي تدّعي نشر النتيجة قبل موعدها الرسمي.