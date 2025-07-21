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أحمد جودة - القاهرة - مصر ترحب بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالبيان الصادر في 21 يوليو 2025 عن وزراء خارجية 25 دولة، والذي دعا بشكل واضح إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأدان الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما ما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

مصر ترحب بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر ترحب بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكدت مصر دعمها الكامل للمواقف المعلنة في البيان، وعلى رأسها الرفض الصريح لمقترح تهجير الفلسطينيين إلى ما يسمى بـ "المدينة الإنسانية"، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتعد شكلًا من أشكال التهجير القسري المرفوض دوليًا.

إدانة للاستيطان والعنف في الضفة الغربية

كما أشادت مصر بما تضمنه البيان من رفض واضح للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تؤجج الصراع وتعرقل أي جهود نحو تحقيق الاستقرار.

مواصلة الجهود للوصول إلى تهدئة شاملة

وجدّدت مصر تأكيدها على استمرار جهودها المكثفة، بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء معاناة السكان المدنيين جراء التصعيد المستمر.

دعوة لتحرك دولي نحو حل سياسي شامل

وفي ختام بيانها، شددت مصر على أهمية تبني المجتمع الدولي خطوات ملموسة لإحياء عملية السلام، من خلال العمل الجاد على تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح يعيد الأمل في تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.