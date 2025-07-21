نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أوائل الثانوية العامة تتجاوز 30 طالبًا وطالبة والفتيات في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت وزارة التربية والتعليم إعداد القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء اللجنة المختصة من فحص أوراق الإجابات والتدقيق في درجات الطلاب المرشحين للأوائل داخل الكنترولات الرئيسية.

وكشفت مصادر مطلعة أن قائمة الأوائل هذا العام تجاوزت 30 طالبًا وطالبة موزعين على الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، والأدبي، وذلك بسبب تقارب المجاميع بصورة غير مسبوقة، ما دفع الوزارة لتوسيع القائمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم إغفال أي طالب حصل على نفس المجموع التراكمي.

وأكدت المصادر أن الفتيات تصدرن قائمة الأوائل في أغلب الشعب، خاصة في الأدبي وعلمي علوم، حيث تفوقت الفتيات على البنين في المراكز الأولى، بينما سجل البنين حضورًا قويًا داخل قائمة أوائل علمي رياضة، مع استمرار تفوق البنات من حيث العدد.

وأوضحت المصادر أن لجان الكنترولات انتهت من أعمال الفحص والمراجعة الدقيقة لأوراق الإجابات، حيث تم فحص أوراق جميع الطلاب المتنافسين في قائمة الأوائل يدويًا، للتأكد من صحة الإجابات واستحقاق كل طالب لمركزه، مع مراجعة النماذج الرسمية للإجابة وتدقيق عمليات الرصد النهائي للدرجات.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة النهائية للأوائل أصبحت جاهزة لعرضها على محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، لاعتمادها بشكل رسمي خلال ساعات، تمهيدًا لإعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي المنتظر، الذي سيتضمن أيضًا الإعلان عن نسب النجاح العامة في الشعب الثلاث مقارنة بالعام الماضي.

وتستعد الوزارة في الوقت نفسه للاتصال هاتفيًا بالطلاب الأوائل وأسرهم لتهنئتهم رسميًا، قبل إعلان النتيجة الكاملة لجميع الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مع إتاحة الاستعلام بالرقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا.