نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيده الـ65.. نقيب الإعلاميين: ما زال التليفزيون المصري يلعب دوره الوطني في تشكيل الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلاميين بمناسبة العيد الـ65 لانطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر، في 21 يوليو عام 1960.

قال نقيب الإعلاميين إن التليفزيون المصري، منذ نشأته، وهو يلعب دورًا وطنيًا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وقاد أبناؤه حركة التنوير والفكر خلال السنوات الماضية وحتى الآن، بالإضافة إلى مواكبته لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وأكد نقيب الإعلاميين على أن الإعلام المصري كان وما زال يلعب دورًا توعويًا كبيرًا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، واستطاع مواجهة الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الشائعات أصبحت أداة خبيثة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل من نشر الأكاذيب أمرًا سهلًا وسريعًا.

وتابعي “أنشأنا مركزًا لمكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين لتعزيز الوعي المجتمعي، وامددنا الإعلام التقليدي بأخبار موثوقة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين النقابة والإعلاميين لتقديم معلومات دقيقة”.

وكشف نقيب الإعلاميين عن عقد دورات تدريبية متخصصة لتقصي الحقائق ومكافحة الشائعات خلال المرحلة القادمة، وتدريب الإعلاميين في الإعلام الرسمي والخاص المرئي والمسموع لرفع كفائتهم واطلاعهم على أحدث المستجدات في عالم الإعلام.