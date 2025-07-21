نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غدًا وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتمد غدا الثلاثاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2025، وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس غد بعد اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، أو تغيير درجات أي طالب وأن النتيجة مؤمنة تمامًا، ولا يمكن تسريبها بأي شكل من الأشكال، وسيحصل جميع الطلاب علي نتيجتهم في وقت واحد.

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال إعداد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، بعد الانتهاء من رصد وجمع الدرجات إلكترونيًا داخل الكنترولات الرئيسية الأربعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تطبيق درجات الرأفة على الطلاب المستحقين وفقًا للضوابط المعلنة.



النتيجة أصبحت جاهزة تمامًا في انتظار اعتمادها رسميًا من الوزير

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن النتيجة أصبحت جاهزة تمامًا، وموجودة الآن في صورة نهائية في انتظار اعتمادها رسميًا من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعلانها وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور إلكترونيًا ومن خلال المدارس.

أوضحت المصادر أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة نسبيًا عن العام الماضي في معظم الشعب الدراسية الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، مع تفوق ملحوظ للطالبات في نسب النجاح وحصد مراكز أوائل الجمهورية على مستوى الشعب الثلاثة.



300 طالب وطالبة يتنافسون على مراكز أوائل الجمهورية

وأشارت إلى أن أعمال اختيار قائمة أوائل الثانوية العامة انتهت بالفعل، حيث تم تحديد نحو 300 طالب وطالبة يتنافسون على مراكز أوائل الجمهورية، وتمت مراجعة أوراقهم بدقة من خلال لجان متخصصة في الكنترولات لضمان العدالة الكاملة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وستعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل النتيجة كاملة في مؤتمر صحفي رسمي يعقد عقب اعتماد الوزير لها مباشرة، مع الإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية وأوائل كل شعبة، بالإضافة إلى إتاحة النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة فور انتهاء المؤتمر الصحفي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. للاستعلام عن النتيجة، يتعين على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اختيار خدمة 'الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025'. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر 'استعلام' لظهور النتيجة على الفور.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025

جاء توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 للمواد المختلفة في كل من الشعب العلمية والأدبية على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 80 درجة (الحد الأدنى للنجاح 40 درجة).

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الأحياء: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الكيمياء: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الفيزياء: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الرياضيات: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة التاريخ: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الجغرافيا: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

مادة الإحصاء: 60 درجة (الحد الأدنى للنجاح 30 درجة).

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025

شهدت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، التي جرت في الفترة من 15 يونيو حتى 10 يوليو 2025، انضباطًا كبيرًا وهدوءًا نسبيًا.

حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 800 ألف طالب وطالبة في النظامين القديم والجديد، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة كانت خالية من الأخطاء، بينما رصدت غرفة عمليات الوزارة بعض المخالفات ومحاولات الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوقائع.

موعد إعلان النتيجة

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيقوم الموقع الرسمي للوزارة بنشر النتائج لجميع الطلاب عبر الإنترنت، مما يسهل على الجميع الاستعلام عن درجاتهم.

مع اقتراب الإعلان عن النتيجة، يترقب الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر هذا التوقيت الحاسم الذي سيحدد مسارهم الأكاديمي في المستقبل الجامعي.

