وزارة التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 09:32 مساءً - قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.