غدا.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 09:32 مساءً - يعتمد غدا الثلاثاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، أو تغيير درجات أي طالب وأن النتيجة مؤمنة تماماً، ولا يمكن تسريبها بأي شكل من الأشكال، وسيحصل جميع الطلاب علي نتيجتهم في وقت واحد .

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.