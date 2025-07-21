"انزل شارك".. حزب الجبهة الوطنية يطلق حملة تحفيزية للمشاركة في الانتخابات التشريعية

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تُشدد على الانضباط والشفافية

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية، أطلق حزب الجبهة الوطنية حملة وطنية توعوية تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدًا أن التصويت ليس فقط حقًا، بل واجب وطني يجب على كل فرد أداؤه.

"انزل شارك".. صوت وطني جديد

وتتضمن الحملة إطلاق أغنية وطنية بعنوان "انزل شارك"، غناء الفنان مينا عطا، وكلمات مؤمن راجح وألحان محمد راجح، والتي تهدف إلى تحفيز المواطنين، لا سيما فئة الشباب، على الانخراط الفعّال في اختيار ممثليهم في البرلمان.

وأكد الحزب أن الأغنية تمثل صوتًا شعبيًا جديدًا ينبض بالحماس الوطني، وتعكس تطلعات المواطن نحو مستقبل ديمقراطي أفضل. كما شددت الحملة على رسالة محورية عبّرت عنها كلمات الأغنية: "مشاركتك هي أداة التغيير، وصوتك هو الأمل في مستقبل أفضل."

الفعاليات والأنشطة الجماهيرية تبدأ بالمحافظات

من المقرر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة من خلال سلسلة فعاليات توعوية ولقاءات جماهيرية تُنظم في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بث الأغنية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، لخلق حالة تفاعل وطني وتعزيز روح المسؤولية السياسية.