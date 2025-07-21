نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: نرحب بالاستثمارات السعودية في مصر ونتيح كل التيسيرات للمستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” السعودية، لاستعراض خطط المجموعة الاستثمارية في مصر.

حضر الاجتماع عدد من قيادات المجموعة السعودية، من بينهم سعيد سالم النهدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار الدولي”، إلى جانب قيادات من شركات “أدير العقارية” و”ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”.

مدبولي: بيئة استثمارية جاذبة ومساندة كاملة للمستثمرين العرب

رحب رئيس الوزراء بالأشقاء السعوديين، مؤكدًا أن مصر تعتبرهم شركاء حقيقيين، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، خاصة في ظل توجيهات مباشرة للوزارات المعنية بإعطاء أولوية قصوى لملف الاستثمار.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية، لا سيما من المملكة العربية السعودية، معربًا عن ترحيبه بخطط “سمو القابضة” لإنشاء صناديق عقارية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية ساهمت في حل أغلب المشكلات العالقة منذ سنوات، مما انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين السعوديين.

القحطاني: السوق المصري مطمئن ونستعد لإطلاق أول مشاريعنا في القاهرة

من جانبه، أوضح الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة”، أن المجموعة تُعد من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، ولديها شركات مدرجة في سوق المال السعودي، منها “سمو العقارية” و”أدير العقارية”.

وأكد القحطاني أن المجموعة تعتزم إنشاء صندوق عقاري جديد في مصر، معتبرًا أن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع ما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.



خطط للتوسع الإقليمي واهتمام بالاستثمار في “وسط البلد”

وأشار القحطاني إلى أن “سمو” لديها أعمال في 8 دول، وتخطط للتوسع في 30 دولة حول العالم، مشددًا على أن مصر ستكون محورًا استثماريًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.

كما أبدى اهتمامه بالاستثمار في منطقة “وسط البلد” بالقاهرة، نظرًا لموقعها المتميز والتطور العمراني الجاري بها، معتبرًا أن هذه المنطقة مؤهلة لأن تكون وجهة سياحية عالمية.

“ميدار” تعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية بشرق القاهرة

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتنمية الأراضي بشرق القاهرة، مشيرًا إلى تكريم الشركة من قبل وزارة المالية مؤخرًا، ودورها في التعاون مع كبار المطورين العقاريين.

وأكد القوصي أن “ميدار” تسعى لبدء مشروعات جديدة كمطور رئيسي في مناطق استراتيجية ضمن خطط الدولة العمرانية.