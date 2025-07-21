نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: نرحب بالمستثمرين السعوديين وندعم توسعهم في السوق المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” السعودية، وعدد من قيادات المجموعة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وبحث فرص الشراكة في قطاعات التطوير العقاري والصناديق العقارية.



مدبولي: مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين ونوفر كافة التسهيلات

في مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالوفد السعودي، مؤكدًا أن مصر تعتبر المستثمرين السعوديين شركاء في التنمية، وأن الحكومة المصرية تقدم كافة التيسيرات الممكنة وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأشار مدبولي إلى أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة، والتي ساعدت في حل معظم المشكلات العالقة التي واجهت المستثمرين السعوديين، مشيدًا بالإشادة التي تلقتها الحكومة من المستثمرين بعد تحسن مناخ الاستثمار.

رئيس “سمو القابضة”: سنعلن قريبًا عن أول مشروعاتنا العقارية في مصر

من جانبه، قال الدكتور عايض القحطاني إن مجموعة “سمو القابضة” تعد من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، ولها شركات تابعة مثل “سمو العقارية” و”أدير العقارية”، وكلتاهما مدرجتان في سوق المال السعودية.

وكشف القحطاني عن خطط المجموعة لإطلاق أول صندوق عقاري في مصر، وهو ما اعتبره نقطة تحول مهمة في جذب الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل ما حققته مصر من إنجازات ضخمة في قطاع البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.

خطة للتوسع في 30 دولة.. ومصر على رأس الأولويات

وأضاف القحطاني أن المجموعة تعمل في 8 دول حاليًا وتطمح للتوسع في 30 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن مصر سوق واعدة وآمنة للمستثمرين، و”لدينا رغبة حقيقية في تدشين استثمارات كبيرة على أرضها”.

وأوضح أن “سمو” كانت لها تجارب شراكة ناجحة مع شركات مصرية داخل المملكة، وهو ما يشجعها اليوم على التوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناديق العقارية والاستثمار في المناطق المتميزة مثل “وسط البلد”.

“ميدار”: جذبنا كبار المطورين ونتوسع في شرق القاهرة

من جانبه، استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، جهود الشركة في جذب استثمارات متنوعة، وسرعة تنمية الأراضي الواقعة في ولايتها بشرق القاهرة.

وأشار القوصي إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على تكريم من وزارة المالية، وتستعد لإطلاق مشروعات جديدة في أراضٍ متميزة كمطور عقاري، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وسط البلد.. محور اهتمام استثماري جديد

كما أبدى القحطاني اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في منطقة وسط البلد، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وتاريخي، بجانب أعمال التطوير الحالية التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية واستثمارية عالمية.

ختام اللقاء.. إشادة متبادلة وتعهد بدعم كامل للاستثمارات السعودية

اختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السعودي، وحرص الحكومة المصرية على تقديم دعم كامل للمستثمرين السعوديين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما.