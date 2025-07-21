ضبط صانعة محتوى بثت مقاطع فيديو تشهير وإساءة للمسؤولين بإحدى الجهات الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 08:25 مساءً - ألقت أجهزة الأمن القبض على صانعة محتوى لقيامها ببث مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسؤولين بإحدى الجهات الحكومية بهدف زيادة نسبة المشاهدات.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) بتضرره "صانعة محتوى" لقيامها ببث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسؤولين بالجهة محل عمله.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.