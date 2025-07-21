نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. مؤتمر جماهيري ضخم بحضور قيادات ومرشحي "الجبهة الوطنية" في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد حزب الجبهة الوطنية لعقد مؤتمر جماهيري حاشد لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الجيزة، وذلك بحضور بارز من قيادات ورموز الحزب على مستوى الجمهورية، دعمًا للمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، داخل السرادق المقام بشارع الحاج كمال عثمان مخلوف أمام فندق ماركيز بمنطقة المنصورية – الهرم.