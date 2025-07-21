نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح الأزهر يختتم مشاركته في معرض الإسكندرية للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على فعاليات الدورة العشرين من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، حيث سجّل جناح الأزهر الشريف حضورًا لافتًا وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، أكد من جديد مكانته كمؤسسة علمية ودعوية وثقافية راسخة في وجدان المصريين.

وشهد الجناح خلال 15 يومًا من الفعاليات ثراءً علميًا وثقافيًا متنوعًا، جذب آلاف الزوار من مختلف الأعمار. وكان ركن الفتوى من المحطات التي شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث قدّم أكثر من 5000 فتوى في مختلف مجالات الحياة، مما دفع المنظمين إلى زيادة عدد المفتين تيسيرًا على الجمهور.

أما ركن الخط العربي، فقد أبدع في كتابة أكثر من 6000 بطاقة تحمل أسماء الزائرين بخطوط عربية متنوعة مثل النسخ، الرقعة، الثلث، الديواني، الفارسي، والخط الابتكاري الحر، كما نظمت دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي، وورشًا تعريفية بالأماكن والمواقع المعنية بتعلمه وإتقانه.

وحرص جناح الأزهر على إمتاع الأطفال وتثقيفهم من خلال ركن الطفل، الذي مثّلته مجلة "نور" وقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم تنظيم عشرات من ورش الحكي، والعروض المسرحية، والمبادرات التوعوية، فضلًا عن أنشطة الرسم والتلوين والمشغولات اليدوية، مما جعله قبلة يومية للعائلات.

وفي منفذ بيع الكتب بالجناح، نفدت العديد من الإصدارات نتيجة الإقبال الكبير، وتصدر كتاب «الأخلاق» للشيخ محمد الشافعي الظواهري المبيعات، لما يحمله من معالجة عميقة لمفاهيم الأخلاق في ضوء الشريعة. كما حظي كتاب «الطريق إلى الله» للإمام الراحل عبد الحليم محمود بإقبال لافت، إضافة إلى كتاب «تأسيس دولة المواطنة» للدكتور رفعت سيد العوضي، وكتاب «شبهات حول صحيح البخاري والرد عليها» للدكتور أحمد رزق درويش، وكتاب «المواقف» للإمام عضد الدين الإيجي، ضمن جهود لجنة إحياء التراث لنشر كنوز الفكر الإسلامي بتحقيق علمي رصين.

وفي إصدارات الطفل، تصدر كتاب «الأطفال يسألون الإمام» لمؤلفه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب المبيعات، حيث يقدم بأسلوب مبسط وعميق إجابات تربوية على تساؤلات الأطفال، إلى جانب الإقبال الكبير على مجلة "نور" وإصدار «كأني أرى النبي» الذي يسرد السيرة النبوية بلغة وجدانية مؤثرة.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن المشهد، بل تصدّرت اهتمام الجناح، حيث خُصص ركن للّوحات الفنية التي جسدت بطولات الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال الصهيوني، ونُظمت ندوتان تثقيفيتان: الأولى لمعلمات رياض الأطفال حول مكانة فلسطين في الوجدان العربي والإسلامي، والثانية بالتعاون مع مجلة "نور" عبر ورش الحكي عن المسجد الأقصى، إلى جانب كتابة عبارات تضامن مع فلسطين في ركن الخط، وتقديم إصدار "الأزهر والقضية الفلسطينية" عبر منفذ بيع الكتب.

واحتفى الجناح أيضًا خلال هذه الدورة بالعالم الجليل الشيخ محمد عبد الله دراز، الأديب والفقيه والمفكر الأزهري، وصاحب المؤلف الشهير "دستور الأخلاق في القرآن"، والذي مثّل الأزهر في العديد من المحافل الدولية، وكان من أبرز الداعمين لقضايا الوطن والأمة.

توزعت فعاليات جناح الأزهر على سبعة أركان: الفتوى، مجلة نور، اللوحات الفنية، بيت الزكاة والصدقات، منفذ بيع الكتب، الخط العربي، ومتحف المخطوطات. وقد شكّلت هذه الأركان معًا منظومة متكاملة جمعت بين العلم والدين والثقافة والفن، في تجربة ثرية تركت أثرًا طيبًا في نفوس زوار المعرض.

بهذا المشهد الختامي، رسّخ الأزهر الشريف حضوره كمؤسسة جامعة بين الأصالة والتجديد، مؤكّدًا رسالته في نشر الوعي، وتعزيز القيم، وتقديم الدين في صورته الوسطية السمحة، في رحاب معرض هو منارة للعلم والثقافة في مدينة الإسكندرية.