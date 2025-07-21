وزير الأوقاف يهنئ حسن الصغير برئاسة أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة

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أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأجمل التهاني وأصدق المباركات إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير بمناسبة تكليفه رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وإذ يرسل الوزير هذه التهنئة بثقة صاحب المقام الأرفع، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الدكتور حسن الصغير؛ فإنه يجد فيه اختيارًا موفقًا صادف أهله، لما هو معلوم عن فضيلته من رسوخ قدمه في العلوم، وعلو قامته بنهج الأزهر الشريف، ووافر جهوده في رفعة الأزهر ومنهجه؛ راجيًا له أكمل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الجليلة، وسائلًا المولى عز وجل أن يُعينه على حمل الأمانة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجري الخير على يديه. آمين.